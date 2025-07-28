Anthropic, Claude Code için yeni kullanım sınırlarını duyurdu

Yapay zekâ alanında geliştirdiği Claude serisiyle tanınan Anthropic, AI destekli kodlama aracı Claude Code’un kullanımında artan yoğunluğa karşı yeni önlemler aldı. Şirket, özellikle bazı abonelerin Claude Code’u 7/24 arka planda sürekli çalıştırarak hizmeti aşırı zorlaması üzerine haftalık kullanım limitleri getirdi. Yeni sınırlamalar 28 Ağustos itibarıyla, aylık 20 dolar değerindeki Pro planı ile 100 ve 200 dolar fiyatlı Max plan aboneleri için uygulanacak.

Anthropic’in e-posta yoluyla yaptığı duyuruya göre, haftalık limitler abonelerin yaklaşık yüzde 5’inden azını etkileyecek. Şirket, mevcut kullanım sınırlarının (beş saatte bir sıfırlanan) yanı sıra haftalık iki yeni kısıtlama getiriyor. Bunlardan biri genel kullanım limiti olurken, diğeri en gelişmiş AI modeli Claude Opus 4’e özel olacak. Max aboneleri, limit aşımı durumunda standart API fiyatları üzerinden ek kullanım hakkı satın alabilecek.

YOĞUN KULLANIM SORUNLARI VE KESİNTİLER

Son dönemde Claude Code, yoğun talepten dolayı zaman zaman kesintilerle karşılaştı. Anthropic’in durum sayfasına göre son bir ayda yedi kez kısmi ya da tam hizmet durması yaşandı. Şirket sözcüsü Amie Rotherham, TechCrunch’a verdiği demeçte, “Claude Code piyasaya sürüldüğünden beri benzeri görülmemiş bir talep gördü” ifadelerini kullandı. Rotherham, yeni haftalık sınırların çoğu kullanıcıyı etkilemeyeceğini ancak bazı güç kullanıcılar için kısıtlamalar getireceğini belirtti.

Şirketin verdiği bilgilere göre, Pro plan kullanıcıları haftalık limitler kapsamında Claude Opus 4 modelini yaklaşık 40 ila 80 saat arasında kullanabilecek. Ancak kodun büyüklüğü ve başka teknik faktörler bu süreyi etkileyebiliyor. Anthropic, hesaplama kaynaklarının sınırlı olduğunu ve bu nedenle hizmeti geniş kitlelere sağlamakta zorlandıklarını vurguladı. Bu durum, günümüzde pek çok yapay zekâ hizmet sağlayıcısının yeni veri merkezleri kurma yarışında olmasının da ana sebebi olarak gösteriliyor.

AI KODLAMA ARAÇLARINDA FİYATLANDIRMA VE KULLANIM POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM

Anthropic’in yeni uyguladığı kullanım limitleri, AI kodlama araçları alanında giderek yaygınlaşan bir eğilimin parçası. Haziran ayında benzer şekilde Cursor adlı başka bir araç da Pro plan kullanıcılarının aşırı tüketimini sınırlamak için fiyatlandırma politikasında değişikliğe gitmişti. Ancak bu değişiklik yeterince doğru iletişim kurulmaması nedeniyle kullanıcılar arasında memnuniyetsizlik yaratmış, şirket daha sonra özür dilemişti. Benzer şekilde Replit de aynı dönemde fiyatlama ve kullanım kurallarını güncellemişti.

Anthropic, abonelerine gönderdiği e-postada uzun süreli ve yoğun kullanım gerektiren senaryolar için ileride başka destek seçenekleri sunmayı planladığını bildirdi. Ancak kısa vadede, yeni haftalık kullanım limitlerinin, hizmetin daha geniş kullanıcı kitlesine kesintisiz ve adil şekilde ulaşmasını sağlamak için önemli olduğunu vurguladı.