Anthropic iki yeni yapay zekâ aracını piyasaya sürdü

Anthropic, Claude 3.7 Sonnet'i "hibrit AI akıl yürütme modeli" olarak tanımlıyor. Bu model, kullanıcılara hem anlık yanıtlar hem de daha derinlemesine, düşünülmüş cevaplar sunabiliyor. Kullanıcılar, modelin "akıl yürütme" yeteneklerini etkinleştirerek Claude 3.7 Sonnet'in sorular üzerinde kısa veya uzun süre "düşünmesini" sağlayabiliyor. Bu özellik, özellikle karmaşık matematik ve kodlama problemlerinde modelin performansını artırıyor. Claude 3.7 Sonnet, Claude uygulaması ve Anthropic'in API'si üzerinden geliştiricilere sunuluyor. Ayrıca, Amazon Bedrock ve Google Cloud'un Vertex AI platformlarında da kullanılabilir durumda.

Claude 3.7 Sonnet'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, kullanıcıların modelin düşünme sürecini "görsel not defteri" aracılığıyla izleyebilmesi. Bu özellik, kullanıcıların modelin iç planlama aşamalarını görmelerine olanak tanıyor ve bu sayede daha iyi bir anlayış ve güven sağlıyor. Ancak, bazı bölümler güvenlik ve gizlilik nedenleriyle gizlenebilir.

Anthropic'in ürün ve araştırma lideri Dianne Penn, gelecekte Claude'un sorular üzerinde ne kadar süre "düşünmesi" gerektiğini kendi başına belirleyebileceğini belirtiyor. Bu, kullanıcıların önceden herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmadan modelin en uygun yanıt süresini seçmesini sağlayacak.

Claude 3.7 Sonnet'in yanı sıra, Anthropic geliştiricilere yönelik yeni bir araç olan Claude Code'u da tanıttı. Bu araç, geliştiricilerin terminal üzerinden doğrudan Claude ile etkileşime geçerek kodlama görevlerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Örneğin, basit bir komutla bir projeyi analiz edebilir veya kod tabanında değişiklikler yapabilirsiniz. Claude Code, başlangıçta sınırlı sayıda kullanıcıya sunulacak ve geri bildirimlere göre geliştirilmeye devam edecek.

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Anthropic'in bu hamleleri, yapay zekâ laboratuvarlarının yeni modelleri hızla piyasaya sürdüğü bir dönemde geliyor. Şirket, genellikle daha metodik ve güvenlik odaklı bir yaklaşım benimsemiş olsa da, bu kez liderliği ele almayı hedefliyor. Ancak, OpenAI gibi rakiplerin de benzer hibrit AI modelleri üzerinde çalıştığı ve yakında piyasaya sürebileceği belirtiliyor.