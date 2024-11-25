Anthropic veri yalıtımını sonlandıracak MCP protokolünü duyurdu

Anthropic, yapay zeka modellerinin daha bağlamsal ve alakalı yanıtlar verebilmesi için Model Context Protocol (MCP) adlı yeni bir standart tanıttı. Bugün açık kaynaklı olarak duyurulan MCP, AI modellerinin iş araçları, yazılımlar ve içerik depoları gibi veri kaynaklarından bilgi alarak görevleri yerine getirebilmesini sağlıyor. Bu sayede, ayrı ayrı entegrasyonların zorlukları ortadan kalkıyor.

Anthropic'in açıklamasına göre, sektör yapay zeka modellerinde büyük ilerlemeler kaydetmiş olsa da, modellerin veri yalıtımı sorunları sürüyor. MCP, veri kaynaklarıyla yapay zeka uygulamaları arasında çift yönlü bağlantılar kurarak bu engelleri aşmayı hedefliyor.

MCP'NİN SEKTÖREL KULLANIMI VE AVANTAJLARI

MCP'nin ilk kullanıcıları arasında Block ve Apollo gibi büyük şirketler bulunuyor. Ayrıca, Replit, Codeium ve Sourcegraph gibi geliştirici araç platformları da MCP'yi sistemlerine entegre etmeye başladı. Anthropic, kullanıcıların Claude Enterprise planıyla Claude chatbot'unu MCP sunucularına bağlayabileceklerini belirtti.

Protokol, geliştiricilere Google Drive, Slack ve GitHub gibi sistemler için hazır MCP sunucuları sunuyor. Yakında daha geniş organizasyonlara yönelik üretim sunucuları için araç kitleri de yayınlanacak.

RAKİPLER VE GELECEKTEKİ ZORLUKLAR

Anthropic, MCP'nin sektörel standart haline gelmesini amaçlarken, OpenAI gibi rakiplerin kendi yöntemlerini benimsemeye devam etmesi olası görünüyor. OpenAI, yakın zamanda benzer bir veri bağlantı özelliğini ChatGPT platformuna entegre etmişti. Bu rekabet, MCP'nin yaygın kabul görüp görmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Anthropic, MCP'nin başarısı için geliştiricileri iş birliğine davet ederek açık kaynak ekosistemini güçlendirmek istiyor. Ancak, protokolün vaat ettiği avantajların pratikte ne ölçüde gerçekleşeceği zamanla ortaya çıkacak.

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