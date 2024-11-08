ANTİAD ailesi Ata’nın huzurunda

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım nedeniyle Anıtkabir'e ziyaret düzenledi.

Antalya İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu'nun önderliğinde ANTİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette heyet; Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda çelenk koyma töreni gerçekleştirdi.

ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu, saygı duruşu ve mozoleye çelenk sunma töreninin ardından Anıtkabir anı defterini imzalayarak konuşmasını yaptı. Başkan Köleoğlu, "Yönetim kurulumuz ve üyelerimizle; Anıtkabir resmi töreninde Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andık. Antalya İş İnsanları Derneği olarak yüreğimizdeki Atatürk sevgisini sonsuza kadar yaşatacağız" diyerek duygularını ifade etti.

Yapılan ziyaretlerin sonrasında Antalyalı heyet; Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Yaşar Karaoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.