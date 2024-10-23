Antidepresan ilaçta kanserojen madde alarmı: 7.100'den fazla ilaç geri çağırıldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 11 Ekim'de yayınladığı raporda, kanserojen madde seviyelerinin FDA'nın belirlediği sınırın üstünde olması nedeniyle antidepresan Duloksetin'in binlerce şişesini geri çağırdığını duyurdu. Cymbalta markası altında satılan ilaç, depresyon, anksiyete ve fibromiyalji gibi sinir ağrılarının tedavisinde kullanılıyor.

Geri çağırma, 10 Ekim'de FDA tarafından ikinci derecede risk kategorisinde sınıflandırıldı. Geri çağrılan 7.100'den fazla şişe arasında 500 adet 20 mg gecikmeli salınımlı kapsül de yer alıyor. İlgili parti numarası 220128 olup, son kullanma tarihi 12/2024 olarak belirlendi.

FDA'ya göre, geri çağırılan ilaçlar "geçici veya medikal olarak geri döndürülebilir olumsuz sağlık sonuçlarına" yol açabilir. İlaçtaki N-nitroso-duloksetin adlı kimyasal, yüksek konsantrasyonlarda kansere neden olabilen nitrozamin grubuna ait. Bu kimyasallar su ve gıda ürünlerinde de bulunabiliyor.

FDA, bu tür safsızlıkların ilaçların üretim sürecinden ya da saklama koşullarından kaynaklanabileceğini belirtti.