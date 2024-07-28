Antidepresan kullananlar dikkat. Yüzde 40’te görüldü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Coşkun Usta, majör depresif bozukluk gibi bazı duygudurum bozukluklarını, anksiyete bozukluklarını ve kronik ağrı durumlarını tedavi etmek amacıyla kullanılan antidepresanların yan etkileriyle ilgili bir çalışma yaptı.

Şehirdeki özel hastanelerde dahil 200 kişiyi seçerek izlemeye alan Prof. Dr. Usta ve ekibi, yan etkilere ilişkin çalışmayı tamamladı.

Yapılan çalışmalara neticesinde reçetesiz de satılan antidepresanların yan etkilerinin yüzde 75'inin kadınlarda görüldüğü ve 100 kişiden 43'ünde yan etki görüldüğü tespit edildi.

Prof. Dr. Coşkun Usta, antidepresan ilaçların basit ilaçlar olmadığını belirtti. Bu ilaçların sadece beyni değil, tüm vücudu etkileyecek güçte bir ilaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Usta, "İşin ilginç yanı böyle bir ilaç hala reçetesiz satılabiliyor. Değişik yan etkilere sahip bu türden ilaçların asla reçetesiz satılmaması lazım. Çok yaygın kullanılıyor" ifadelerine yer verdi.

DÜNYADA OLDUKÇA YAYGIN

Antidepresan ilaçların bilinenin tersine sadece depresyon halinde kullanılmadığını, yeme bozuklukları, uzun süreli kronik ağrılar ve anksiyete tedavilerinde de kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Usta, dünyada 250 milyon yani ABD nüfusu kadar depresif insan olduğunu buna anksiyete, yeme bozukluğu, kronik ağrılı hastaları dahil edince dünyada çok yaygın kullanılan bir ilaç olduğunu söylenebileceğini belirtti.

SEROTONİN DÜZEYİNİN ARTIŞI TEHLİKELİ OLABİLİYOR

Prof. Dr. Usta, antidepresan ilaçların beyindeki mutluluk hormonu olan serotonin seviyesinde artışı meydana getirdiğini ve bununla beraber beyin aktivitelerinde farklılıkların yaşandığını söyledi.

Bu durumun beklenmedik sonuçları doğurabileceğini de söyleyen Prof. Dr. Coşkun Usta, bu jormaonun kontrolsüz şekilde artırarak büyük riskle karşılaşıldığını söyledi.

Usta, bunun düzeyini fazla artırırsak 'mani' durumun tetiklenebileceğini durup dururken bir neşe hali, girişken, durduk yere kahkaha atanların, intihar etme eğiliminde bir artış görülebileceğini söyleyerek, bu ilaçların bir kesimde intihara meyli artırdığı ortaya çıktığını ifade etti.