Antidepresan yerine Kediotu

Bilim litaratüründe, kedi otunun etkileri üzerine iki yüzden fazla inceleme yayımlanmış. Peki, Kedi otu kökünün insanı sakinleştirdiği, beyni yatıştırdığı, uykusuzluğu giderdiği, doğru mu?

Antidepresan yerine Kediotu

Editör: Naim Arıoğlu

Birçok Avrupa ülkesinde güçlü, riskli yatıştırıcı ilaçların yerine tercih ediliyor kedi otu. Çünkü aynı işlevi gören sentetik ilaçların aksine; bağımlılık yapma, yüksek dozdan kaynaklanan toksisite (zehirlilik) gibi ciddi yan etkileri yok. Üstelik kedi otu kullanımı ertesi gün sersemlik, uyuşukluk, konsantrasyon bozukluğu, zihinsel karmaşa ve fiziksel performansta düşüklük de yapmıyor.

Bilim litaratüründe, kedi otunun etkileri üzerine iki yüzden fazla inceleme yayımlanmış. Kedi otu kökünün insanı sakinleştirdiği, beyni yatıştırdığı, uykusuzluğu giderdiği, anksiyete’ye (kaygı, bunaltı, sıkıntı) iyi geldiği, stresi büyük oranda azalttığı, kasları gevşettiği gözlenmiş.

Ot belirtilen dozdan fazla kullanıldığında ise huzursuzluk, baş ağrısı, görmede bulanıklık, sabahları hâlsizlik gibi durumlar görülebiliyor. Devamlı kullananların 4–6 haftada bir ara vermesi gerekiyor. Eczanelerde kedi otu hap formuyla da satılıyor. Kedi otunu sıcak ya da soğuk bir bardak suya bir çay kaşığı (2,5 gram) atıp demleyebilirsiniz. Ya da bir tatlı kaşığı ince kıyılmış kedi kökünü bir bardak soğuk suda 10 saat beklettikten sonra içebilirsiniz. Önemli uyarı: Kedi otunu-kökünü sentetik ilaçlarla bir arada tüketmeyin.

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