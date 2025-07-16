Antik dönem hazinesi Mudanya’da yakalandı

Kaynak: DHA
Antik dönem hazinesi Mudanya’da yakalandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, tarihi eser satılacağı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma çalışma başlattı. Yapılan çalışmada jandarmada 2 şüpheli Antik Döneme ait sikke ve objeler ele geçirdi

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mudanya'ya tarihi eser getirileceği yönünde istihbarat aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelilerin motosikletini Bademli Mahallesi girişinde durdurdu.

T.Ö. (47) ve S.B. (46) isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; Antik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 125 sikke ile 3 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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