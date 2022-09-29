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Antik Hipodrom'da eğlence ve oyun mekanları bulundu

Medeniyetler şehri Hatay’da yapılan kazılarda Roma döneminde inşa edilen "Antakya Antik Hipodrom"da eğlence yeri olarak kullanıldığı düşünülen ve içerisinde çeşitli oyun malzemelerinin bulunduğu mekanlar bulundu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 15:50
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Antik Hipodrom'da eğlence ve oyun mekanları bulundu

Antik Hipodrom'da eğlence ve oyun mekanları bulundu
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Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi sınırları içerisindeki Antakya Antik Hipodrom ve çevresi kazıları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir başkanlığında yürütülüyor.

Aralarında arkeolog, mimar, şehir plancısı ve yurt dışından farklı üniversitelerin arkeoloji bölümünden öğrencilerin de bulunduğu 25 kişilik ekip, Antakya Antik Hipodrom ve çevresinde titiz bir çalışma yapıyor.

Kazı çalışması gerçekleştiren ekip, antik hipodromun batı kısmında eğlence yeri olarak kullanılan iki mekan ve içerisinde oyunlarda kullanılan kemik zarlar, oyun taşları ve üflemeli çalgı parçası buldu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, AA muhabirine, 2013 yılından bu yana yürütülen kazılarda elde edilen verilere göre 513 metre uzunluğunda ve 110 metre genişliğindeki yapının tarihinin milattan önce 67 yılına kadar uzandığını söyledi.

Yapının, Helenistik dönem yapıların üzerine inşa edildiğini düşündüklerini anlatan Pamir, kazı çalışmalarında o döneme ait verilerin olduğunu belirtti.

Pamir, iki katlı ve 80 bin kişi kapasiteli Antik Hipodrom'da, döneminde at yarışlarının yanı sıra olimpiyat oyunlarının da düzenlendiğini dile getirdi.

Hipodromun, döneminin ihtişamlı yapılarından biri olduğunu kaydeden Pamir, şöyle konuştu:

"Antakya Antik Hipodromu dünyanın en görkemli yapılarından bir tanesi. Bu anlamda kıyaslamak açısından düşünecek olursak Roma'daki Circus Maximus'u verebiliriz. Aynı büyüklük ve kapasiteye sahip bir yapı. Milattan önce 67'ye kadar uzanan bir tarihi var. Roma'nın Antakya'yı hem kültürel hem siyasi hegemonyası altına aldığı döneme kadar uzanıyor. Fakat yine biz kayıtlardan biliyoruz ki bu hipodrom aslında ondan daha öncesine gidiyor. Helenistik dönemi krallıkları dönemine gidiyor. Muhtemelen Roma yapısı hipodromun Helenistik dönem yapısının üzerine inşa edildiğini düşünüyoruz. Buna yönelik de araştırmalarımızı sürdürüyoruz."

Pamir, 50 dönümlük alan içinde yer alan hipodromda, iki katlı oturma sıralarıyla çevrelenmiş "U" şeklinde bir planın bulunduğunu söyledi.

Hipodromda zamanında büyük festivaller ve organizasyonların yapıldığını anlatan Pamir, "Onlardan bir tanesi her dört yılda bir Mısır'dan Kıbrıs'a Yunanistan'a kadar bütün Doğu Akdeniz kıyılarından gelen yarışmacılar burada at yarışları yapıyorlardı." dedi.

Pamir, Antakya Antik Hipodrom'un doğu kısmında ayrıca bir tapınağın bulunduğunu ve buralarda da çalışma yürüttüklerini aktardı.

Hipodromun kazı çalışmalarında ilginç buluntulara rastladıklarını ifade eden Pamir, şunları kaydetti:

"Hipodromun batı kısmındaki kazılarda ilginç mimari kalıntılar ve eserlerle karşılaştık. Sadece çok küçük iki mekan kazdık. Yaptığımız kazılarda, oyun oynamakta kullanılan üzerlerinde işaretler bulunan oyun zarları, oyun taşları, kemikten yapılmış üflemeli bir çalgının ağız kısmı ve üzerlerinde isim yazılmış kırık çömlekler bulduk. Bu da bizi şöyle bir düşünceye götürdü. Bu kadar büyük boyutlu bir yapının yanında elbette ki eğlence yeri gibi mekanları vardı. Zaten kazdığımız bu mekanlar da bir konut planı vermediği için biz onu bir eğlence mekanı, sporcuların belki boş vakitlerini geçirdikleri ya da gelen kişilerin eğlenecekleri bir mekan olduğu şeklinde şimdilik yorumladık."

 

Pamir, değerli bir kültür mirası hipodromun geleceğe taşınması ve korunmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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