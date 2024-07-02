Antik kentin ortasına beton bina diktiler

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) tarafından yapılan açıklamada, antik kentin farklı bölgelerine beton döküldüğü ve ranta yönelik yaklaşımlarla tarihe zarar verildiği belirtildi.

Arkeologlar Derneği Başkanı Bülent Türkmen, Anemurium Antik Kenti'nde çevre düzenlemesi adı altında betonarme yapı inşa edildiğini, bunun hangi amaç ve kararla yapıldığının kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi. Türkmen, son dönemde SİT alanlarına turizm amaçlı yapılan düzenlemelerin kültürel mirasa ciddi zararlar verdiğini vurguladı ve bu tür uygulamaların ranta açılma yoluyla geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini belirtti.

YETKİLİLERDEN SESSİZLİK

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, Anamur Müzesi müdürü, yetki alanlarının olduğunu ancak kararları kendilerinin vermediğini belirtti. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Almıla Pampal Özkaya ise koruma kurulunun onayının olduğunu ifade etti ancak basına açıklama yapmadı.

“Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu” yöneticisi arkeolog Nezih Başgelen, Anayasa’nın 63. maddesine göre devletin kültürel mirası koruma yükümlülüğünün bulunduğunu belirtti. Başgelen, Anemurium Antik Kenti gibi 1. derece arkeolojik sit alanlarında beton dökülmesi gibi inşai faaliyetlerin yasalarca yasaklandığını söyledi. Bu tür alanlarda sadece gezi yolları, bilet gişeleri ve açık otopark gibi altyapı çalışmaları yapılabileceğini vurguladı. Anemurium’un sadece arkeolojik değil, kara ve deniz ekosistemlerini barındıran önemli bir doğal yaşam alanı olduğunu da ekledi.

İNŞAATLAR DURDURULSUN

MERÇED Anamur Temsilciliği Yönetim Kurulu, Anemurium Antik Kenti'nde Mehmet Tekocak başkanlığındaki kazı heyeti tarafından yürütülen 1. etap çevre düzenlemesi işinin, daha önce Anamur Mamure Kalesi’nde benzer çalışmalar yürüten Tuba İnşaat tarafından yapıldığını belirtti. Açıklamada, antik kentin ziyarete kapatılmasının, kültürel varlıkların betonlaştırılarak ranta açılması amacı taşıdığı ifade edildi. Antik kentin denize bakan güney yamacındaki nekropol alanının yakınında da inşaat hazırlıkları yapıldığı kaydedildi.

MERÇED, inşaatların Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nün kararıyla yürütüldüğünü ve kontrol yetkisinin Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nde olduğunu belirtti. Açıklamada, tarihi ve kültürel mirasa yönelik bu tür uygulamaların neden ve hangi kararla yapıldığının kamuoyuna açıklanması talep edildi. MERÇED, yetkililerin bu kötü işin neden ve hangi kararla yapıldığını acilen kamuoyuna açıklamasını ve inşaatların derhal durdurulmasını istedi.