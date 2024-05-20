Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor
Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor
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İzmir'deki Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, Mısır uygarlığı etkili figür ve objeler bulundu. Kazı Başkanı Prof. Ersoy, Beş dikkat çekici obje bulunduğunu, “Bunlardan beşincisi, Ra’nın gözü figürü olarak bilinen ve aynı zamanda ‘Horus’un gözü’ olarak da adlandırılan bir obje. Bu figür, tek bir tanrılığı ve vicdanı simgeliyor ve Mısır’ın kültürel etkisini yansıtıyor.” dedi.