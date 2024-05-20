Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor

Smyrna Tiyatrosu’nda çok sayıda Mısır etkili obje ortaya çıkmış olması, tiyatronun bulunduğu alanda belki de Mısır tanrılarına dönük bir ibadet alanının olduğunu gösteriyor. Tabii bunu mimari olarak da kanıtlamaları gerekiyor. Ama bu objeler en azından Mısır tanrıları tapınağını işaret ediyor.