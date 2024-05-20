Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor

Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor
Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir'deki Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, Mısır uygarlığı etkili figür ve objeler bulundu. Kazı Başkanı Prof. Ersoy, Beş dikkat çekici obje bulunduğunu, “Bunlardan beşincisi, Ra’nın gözü figürü olarak bilinen ve aynı zamanda ‘Horus’un gözü’ olarak da adlandırılan bir obje. Bu figür, tek bir tanrılığı ve vicdanı simgeliyor ve Mısır’ın kültürel etkisini yansıtıyor.” dedi.
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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 1

Bu kazılarda çok sayıda Mısır etkili buluntularla karşılaşmışlar. Mısır’la Anadolu ilişkilerinin siyasi, kültürel ve ticari anlamda ilk çağlara kadar dayandığını biliyoruz. Şimdi Smyrna Tiyatrosu’ndaki kazılarda bu ilişkinin somut örneklerini görmekteler.

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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 2

Smyrna Tiyatrosu’nda çok sayıda Mısır etkili obje ortaya çıkmış olması, tiyatronun bulunduğu alanda belki de Mısır tanrılarına dönük bir ibadet alanının olduğunu gösteriyor. Tabii bunu mimari olarak da kanıtlamaları gerekiyor. Ama bu objeler en azından Mısır tanrıları tapınağını işaret ediyor.

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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 3

Yazıtlardan da Mısır etkisinin İzmir’de ve tabii bütününde de Anadolu’da olduğunu biliyoruz. Özellikle Büyük İskender sonrasında ve Roma İmparatorluğu’nun Mısır topraklarına egemen olmasıyla birlikte bu kültürel yakınlaşma hızla gerçekleşmiş.

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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 4

Bu buluntular arasında beş örnek öne çıkıyor:

1. Mask: Kandillerin yanma deliğinde kullanılan bir kapak. Mısır etkili bir figürdür.

2. Doğum Yapan Kadın Figürü: Doğum yapar pozisyonunda bir kadın figürü. Daha çok Mısır’da görülen bir özellik.

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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 5

3. Kandil Parçası: Üzerinde İsis Tapınağı’nın görseli var.

4. Tuğla Parçası: Üzerinde “Serapis Hiera” yazısı bulunuyor. Anlamı, “Serapis’in kutsal alanı” demek.

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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 6

5. Ra’nın Gözü Figürü: Buna “Horus’un gözü” de deniyor. Tek bir tanrı olduğunu ifade eder. Aynı zamanda vicdanın gözüdür. Mısır etkisini gösterir.

Bu kazılar, İzmir Tarihi Liman Kenti adıyla oluşturulan miras alanının bir parçası olarak Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Smyrna Antik Kenti’nin önemini vurguluyor.

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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 7

Ayrıca, antik Smyrna’yı çevreleyen bölgelerin de UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi için çalışmalar sürüyor. Bu hazırlıklar tamamlandığında, umuyoruz ki kalıcı listeye dahil edilecek.

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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 8

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmek için hazırlıklar devam eden İzmir Tarihi Liman Kenti, tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane, Kadifekale ve Bayraklı’daki Eski Smyrna, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerini içeriyor.

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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 9

Prof. Dr. Ersoy, bu hazırlıklar tamamlandığında, İzmir’in tarihi liman kenti olarak UNESCO kalıcı listesine başvuracağını ve bu sayede İzmir’in zengin tarihinin uluslararası tanınırlığını artıracağını umduklarını ifade ediyor.

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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 10

Ayrıca, İzmir’in bu kültürel etkileri, özellikle deniz ticaret rotaları aracılığıyla nasıl aldığını ve bu etkilerin yerel halka ve Anadolu’nun diğer topluluklarına nasıl yansıdığını anlamamıza yardımcı oluyor.

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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 11
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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 12
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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 13
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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 14
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Antik kentte bulundu. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Tanrıyı ifade ediyor 15
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