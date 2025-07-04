Antik kuyudan binlerce yıllık bebek kalıntısı çıktı

İtalya'nın Ravenna kenti yakınlarındaki Faenza şehrinde yapılan kazılarda, yaklaşık 4.000 ila 5.000 yıl öncesine ait Tunç Çağı'ndan bir bebek iskeleti bulundu. Kazı ekibi, son derece yıpranmış haldeki kemiklere rağmen, bebeğin kısa yaşamına, sağlık durumuna ve hatta anne soyuna dair şaşırtıcı detayları gün yüzüne çıkarmayı başardı. İnşaat çalışmaları öncesinde gerçekleştirilen bu arkeolojik kazılar, tarihin derinliklerinden gelen bu önemli buluntuya ev sahipliği yaptı.

BİLİMSEL YÖNTEMLERLE AYDINLANAN YAŞAM

Bulunan iskelet, yalnızca bazı diş kuronları ve küçük kemik parçalarıyla oldukça kötü durumdaydı. Ancak Bologna Üniversitesi'nden Owen Alexander Higgins ve Francesco Fontani liderliğindeki bilim ekibi, ileri teknikleri birleştirerek bu kalıntılardan maksimum bilgiyi elde etme kararı aldı. Araştırmacılar, zamanın yıpratıcı etkisine karşı yüksek direnç gösteren dişleri anahtar olarak kullandı. Bebeğin hem süt dişi hem de gelişmekte olan bir kalıcı dişi incelenerek, diş minesindeki "büyüme çizgileri" sayıldı. Bu yöntemle bebeğin ölüm yaşının yaklaşık 17 ay olduğu yüksek bir hassasiyetle belirlendi. Dişlerde herhangi bir strese veya ciddi hastalığa dair iz bulunmaması, bebeğin ve annesinin hamilelik süreci ile yaşamının ilk aylarında görece iyi bir sağlığa sahip olduğunu gösteriyor.

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CİNSİYET TAYİNİ VE NADİR BİR GENETİK MİRAS

Kemiklerin yetersiz korunumu nedeniyle geleneksel yöntemlerle cinsiyet tayini yapılamayan bebek için, bilim insanları bir diş minesinden elde edilen peptidi inceledi. Bu özel peptidin sadece erkeklerde bulunması, bebeğin erkek olduğunu doğruladı. En dikkat çekici bulgulardan biri ise mitokondriyal genomun neredeyse tamamen yeniden inşa edilmesiyle ortaya çıktı. Bebeğin, Tunç Çağı İtalya'sında nadir görülen ve bilim dünyasında V+@72 diye adlandırılan haplogrubuna ait olduğu belirlendi. Bu haplogrup, Kuzey Avrupa'daki Saami grupları ve İber Yarımadası'ndaki Cantabria kıyısı nüfuslarıyla ilişkilendiriliyor. Günümüzde Avrupalı yerlilerin sadece yüzde 4'ünde bulunan V haplogrubunun bu alt türü daha da nadir. Daha önce sadece Sardinya'da bir nekropolde bulunan başka bir antik bireyde belgelenmiş olması, bu keşfi daha da önemli kılıyor.

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AVRUPA'NIN ANTİK GÖÇ YOLLARI

Bu genetik bulgu, bebeğin anne soyunun çok uzak yerlerden gelmiş olabileceğine işaret ediyor. Araştırmacılar, bu durumu doğrulamak için daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu belirtse de, binlerce yıl boyunca süregelen kapsamlı bir hareketlilik veya göçün varlığına dair güçlü kanıtlar sunuyor. Faenza'da bulunan bu bebek, sadece bir iskelet olmaktan çıkıp, bilimin yeniden araladığı uzak bir geçmişe açılan bir pencere haline geldi. Bu araştırma, son derece bozulmuş kalıntıların bile, disiplinler arası yaklaşımlar sayesinde nasıl değerli bilgilere dönüşebileceğini vurguluyor.