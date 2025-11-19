Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iş birliğinde 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında; Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda önemli bulgular elde edildi. Tiyatro alanında yapılan kazılarda, filozof tasvirli mask kabartması bulundu. Mask sayısı, yeni buluntuyla birlikte 36'ya yükseldi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir, Kastabala Antik Kenti'nde; sütunlu caddeler, tapınaklar, kutsal alanlar, sarnıçlar, hamamlar, kale ve tiyatro yapısı bulunduğunu belirterek, "Arkaik döneme tarihlenen, Akhamenid ve Pers dönemine tarihlenen arkaik tapınak kalıntılarının tespit edilmesi ve keşfedilmesiyle kentin tarihsel zenginliğini ve sürprizlerle dolu bir kent olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

'DOĞU VE BATI KÜLTÜRLERİNİN İZLERİNİ GÖRMEKTEYİZ'

Bu yıl çalışmaların ağırlıklı olarak sütunlu cadde ve tiyatroda sürdürüldüğünü söyleyen Faris Demir, "Bu sezon biraz tiyatroya ağırlık verdik ve tiyatronun orkestra, sahne binası ve girişleri açığa çıkarıldı. Tiyatro, Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait, milattan sonra 1'inci yüzyılda inşa edilmiş olup, yaklaşık 5 bin kişi kapasiteye sahiptir. 2025 yılı çalışmalarından da yine tiyatroda sahne binasına ait mimari bloklar, adak yazıtları ve masklar ortaya çıkartılmıştır. Oldukça ilginç görünüme sahip mask kabartmalarında doğu ve batı kültürlerinin izlerini görmekteyiz. Ortaya çıkardığımız mimari parçalar ile sahne binasını yeniden ayağa kaldırılmamız mümkün olacaktır" diye konuştu.

'YAŞLI BİR DÜŞÜNÜR, BİR FİLOZOFUN KABARTMASI'

Geçen yıllarda tragedya ve komedyaya ait maskların açığa çıkarıldığını anlatan Demir, "Bu sezonda açığa çıkardığımız mask kabartmaları ile bu sayı 36'ya çıkmıştır. Bu yıl ortaya çıkardığımız mask kabartmalarından en önemlisi ve en ilginci; yaşlı bir düşünür, bir filozofun kabartması ortaya çıkarılmıştır. Tiyatro sahne binasında betimlenen mask kabartmalarında filozof tasvirleri pek görülmese de felsefi ve edebi konuların sahnelendiği tiyatrolarda filozof kabartmasının olması anlaşılabilir bir durumdur. Tiyatrolarda, tragedya ve komedya oyunlarının yanı sıra felsefi konularında anlatıldığını, tartışmaların yapıldığı bir kültür merkezi olarak da kullanıldığını göstermektedir" dedi. Demir, "Biz burayı açığa çıkarmak, ayağa kaldırmak, kültürel mirasımızı hem ortaya çıkarmak hem de yaşatmak istiyoruz. Kazı çalışmalarının yapılmasını sağlayan ve destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür ederiz" diye konuştu