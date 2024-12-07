Antik şarap üretiminin gizemi çözüldü

Sant Gregori villası, İspanya'nın Valencia bölgesine bağlı Burriana kasabasının kıyısına yaklaşık 75 metre mesafede yer alan yer alıyor. MÖ 1. yüzyıl ile MS 4. yüzyıl arasında inşa edilmiş olan villa, 15.000 m²'yi aşan bir alanı kapsıyor ve üretim yapıları, depolama alanları, ısınmalı hamamlar ve konutlardan oluşan bir dizi yapıyı barındırıyor. Bu yapıların boyutu, Roma İmparatorluğu’nun Tarraconensis eyaletindeki diğer kıyı villalarından daha büyük. Villa, Roma İmparatorluğu'nun Saguntum belediyesiyle bağlantılıydı ve burada büyük tarım arazilerinin olduğu, özellikle üzüm yetiştirilip şarap üretildiği belirtiliyor.

Sant Gregori villasında yapılan kazılarda, şarap üretim alanları (cella vinaria) ve üzüm yetiştirme alanlarına (fundus) dair izler bulundu. Buradaki şarap üretim tesisleri, şarap yapımının önemini gösteriyor. Ayrıca, araştırmacılar şarap yapımıyla ilişkili yapılarla birlikte büyük bir depolama alanının kalıntılarını da ortaya çıkardı. Bulunan diğer yapılar ise genellikle doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiş ve kuzey rüzgarlarına karşı korunaklı, aşırı güneş ışığından uzak tutacak şekilde yerleştirilmiş.

Sant Gregori'deki üzüm bağları, Roma Hispanyasında bulunan diğer bağlardan farklı bir özellik gösteriyor. Burada, mükemmel durumda olan on paralel ekim çukuru tespit edildi. Bu çukurlar, üst üste dizilmiş olan sırayla dizilen üzümleri yerleştirmek için ideal bir yapı sunuyor. Çukurların genişliği 1.1 ile 1.3 metre arasında değişiyor ve sıralar arasında 2.5 ile 3 metre mesafe var.

Antik yazarlar Columella ve Pliny, Antik Roma'da Pontin Bataklıkları ve Ravenna’daki sulak alanların, drenaj işlemleri sayesinde verimli bağlar ürettiğini yazmışlardır. Sant Gregori villasında da benzer bir durum söz konusu: villanın etrafındaki sulak alanlar, bağcılıkla ilgili özel bir ekosistem oluşturuyor.

Burriana'daki kazı çalışmalarına, Castelló, València, Potsdam ve Macerata üniversitelerinden yaklaşık 20 öğrenci katıldı. Öğrenciler, kazı alanında sahada çalışarak hem antik Roma'da şarap üretimi hem de modern arkeolojik araştırmalar hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldular. Bu süreçte, ARChaeoUrn isimli artırılmış gerçeklik uygulamasını da incelediler.

Sant Gregori villasındaki bu bulgular, Roma döneminin şarap üretim teknikleri ve tarım yöntemlerine dair yeni bir pencere açıyor ve Roma İmparatorluğu’nun ekonomik yaşamını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.