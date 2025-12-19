Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, projenin 46 ilde 102 sergiyle toplam 8 bin 163 eseri ziyaretçilerle buluşturduğunu belirterek, "19 Şubat 2025 tarihinde Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un Ankara Etnografya Müzesi’nde açılışını yaptığı ’Doğadan Sanata Ahşap Sergisi’yle başlattığımız, ’Cumhuriyetin 102. yılında 102 sergi’, ’Cumhuriyetin Işığında Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk’ projemizin 102’nci ve son sergisini Denizli’de yapmış olacağız.

Proje kapsamında 46 ilimizde 85 devlet müzesi, 17 özel müzenin katılımıyla toplam 8 bin 163 eser ziyaretçilerimizle buluşturuldu. Bu eserlerin önemli bir bölümünü müze depolarında titizlikle korunan ya da kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez sergilenen nitelikli eserler oluşturdu. Bu süreç yalnızca eserlerimizi görünür kılmakla kalmadı, aynı zamanda müzelerimize olan ilgiyi de belirgin bir biçimde artırdı" dedi.

Sergiler ülke genelinde 8 milyon 583 bin 518 ziyaretçiye ulaştı.

İnceciköz, sergilerin düzenlendiği illerde ziyaretçi sayılarının dikkat çekici şekilde arttığını ve kültürel mirasa toplumsal farkındalığın güçlendiğini vurgulayarak, "Kültürel mirasımıza yönelik toplumsal farkındalığın da güçlendiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Bu yıl süreli sergilerimizle birlikte proje kapsamındaki müzelerimizi ziyaret eden kişi sayısının 8 milyon 583 bin 518’e ulaşması, toplumumuzun kültürel mirasına gösterdiği ilginin en somut göstergelerinden bir tanesi olmuştur. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ’Lykos’un Antik Yüzleri Sergisi’ de bu geniş ve kapsayıcı vizyonun çok kıymetli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Hierapolis, Laodikya, Tripolis ve Tabae gibi antik kentleriyle Denizli’nin arkeolojik zenginlikler bakımından bir açık hava müzesi olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi ve kazı başkanlarından eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide, Laodikya, Tripolis, Hierapolis ve Tabae antik kentlerindeki kazılarda ortaya çıkarılan Helenistik ve Roma dönemlerine ait 52 heykel ve heykel başı yer alıyor. Sergi 6 ay boyunca ziyaretçilere açık kalacak.