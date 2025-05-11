Antonio Lopez Nieto ile Galatasaray yine buluştu

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Antonio Lopez Nieto ile Galatasaray yine buluştu

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray İspanyol Unicaja Malaga'ya kaybederken ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, final mücadelesinde Unicaja Malaga ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 67-83 mağlup ayrıldı ve turnuvayı ikincilik ile tamamladı.

GALATASARAY - ARSENAL MAÇININ HAKEMİ

Sarı kırmızılıları mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Unicaja Malaga'nın başkanı Antonio Lopez Nieto aynı zamanda Galatasaray ile Arsenal arasındaki UEFA finalini yöneten hakem. Nieto bu kez futbolda değil basketbolda Galatasaray'ın rakibi oldu.

"O FİNALİ HATIRLIYORUM"

Maçın ardından konuşan Nieto "25 yıl oldu. O finali hatırlıyorum maç uzun sürmüştü ve Galatasaray kazanmıştı, son penaltı Popescu'dan gelmişti. Malaga başkanı olarak takımımın kazanmasını istiyorum ama Galatasaray'a da başarılar diliyorum." dedi.

OKAN BURUK'TAN NIETO YORUMU

Unicaja Malaga'nın başkanı, 17 Mayıs 2000'de oynanan Galatasaray-Arsenal maçının hakemi Antonio Lopez Nieto olması hakkında Okan Buruk "Arsenal maçımızın hakemi Nieto, Malaga başkanıymış, o detayı gördüm. Hagi'ye bir de kırmızı göstermişti orada. Bugün de ilk yarıda hakemler çok kötüydü (Gülerek) Tüm haklarını onlardan yana kullandı." ifadelerini kullandı.

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