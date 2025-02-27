Antony için flaş karar çıktı: Real Madrid buna çok kızacak

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Antony için flaş karar çıktı: Real Madrid buna çok kızacak

Real Betis forması giyen Antony, Getafe maçının son anlarında kırmızı kart görmüştü. Yapılan itiraz sonucu İspanya Futbol Federasyonu’ndan flaş karar çıktı. Gelen karara Real Madrid’in çok kızacağı belirtiliyor.

LaLiga'ın 25. haftasında Real Betis deplasmanda Getafe'yi 2-1 yendi. Maçın son anlarında Antony kırmızı kart gördü. Real Betis, Antony'ye gösterilen kırmızı kart için İspanya Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Federasyon, Betis'in itirazını kabul etti ve inceleme başlattı. Çıkan sonuçta Real Betis itirazında haklı bulundu ve hakemin haksız karar verdiği tespit edildi.

Federasyon, Antony'ye verilen kırmızı kartı iptal etti. Brezilyalı futbolcu ligin 26. haftasında Real Betis'in Real Madrid'i ağırlayacağı maçta forma giyebilecek.

İspanya Futbol Federasyonu, Osasuna maçında Bellingham'ın gördüğü kırmızı kart itirazını reddetmiş ve hakemi haklı bulmuştu. Yıldız oyuncuya 2 maç men cezası verilmişti.

Real Madrid taraftarı olduğunu daha önce açıklayan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Javier Tebas, İspanyol devinin sürekli "ağladığını" savunmuştu.

Ara transferde Manchester United’dan Real Betis’e kiralık olarak gelen Brezilyalı oyuncu oynadığı futbolla dikkatleri üstüne çekti.

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