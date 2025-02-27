Antony için flaş karar çıktı: Real Madrid buna çok kızacak

Real Betis forması giyen Antony, Getafe maçının son anlarında kırmızı kart görmüştü. Yapılan itiraz sonucu İspanya Futbol Federasyonu’ndan flaş karar çıktı. Gelen karara Real Madrid’in çok kızacağı belirtiliyor.