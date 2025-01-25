Antony’nin yeni durağı İspanya olacak: “Hazırım” mesajı verdi

Manchester United’ın kanat oyuncusu Antony yeni bir maceraya hazırlanıyor. İngiliz devinde forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu Real Betis ile sözleşme imzalayacak. Antony, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok mutluyum, hazırım” dedi.



Manchester United, Brezilyalı oyuncunun Betis'te düzenli olarak süre almasını umuyor. Zira anlaşmada, oyuncunun oynama süresine bağlı cezai şartların yer aldığı bildirildi.



Betis'in yıldız oyuncunun 200 bin sterlin civarında olduğu tahmin edilen haftalık maaşının en az 160 bin sterlinini karşılayacağı belirtiliyor. Ayrıca sezon sonunda Antony'nin primlerini de İspanyol kulübü ödeyecek.



SATIN ALMA OPSİYONU YOK



Antony'nin kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor. Brezilyalı oyunucun Manchester United ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor, United, talep ederse sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip.

2022'de Ajax'tan 86 milyon sterlinlik bir bedelle transfer olan Antony, Premier Lig'de çıktığı 62 maçta sadece beş gol atabildi.