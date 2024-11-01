Antrenmanda sakatlanan Mourinho son durumunu duyurdu

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Antrenmanda sakatlanan Mourinho son durumunu duyurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası yeni paylaşım yaptı. Portekizli teknik adam son durumunu açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho dünkü antrenmanda sakatlandı. İsmail Yüksek ile çarpışan Portekizli teknik adam o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mourinho, sakatlık sonrası tesisleri sekerek terk etti.

Tesis çıkışı futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Asbaşkan Acun Ilıcalı da yürümekte güçlük çeken Mourinho'ya eşlik etti. Sağ dizinden sakatlık yaşayan Mourinho’nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Mourinho sakatlandığı anı paylaşırken "Genç koçlara ders; Asla oyuncularla aynı renk giymeyin... sana topu atabilirler.... ya da arkandan tekmeler" ifadelerini kullandı.

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Portekizli teknik adam sosyal medyadan son durumunu paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, İsmail Yüksek'le bir karesini paylaşıp "Her şey yolunda İsmail. Pazar gününe hazırım" notunu düştü. Mourinho’nun Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında kulübede olması bekleniyor.

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