Valerien Ismael, Weghorst için için kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve geride kalan 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maça odaklandı. Siyah-beyazlılarda hafta içinde sakatlığı bulunan Wout Weghorst iyileşti. Hollandalı oyuncu 11'deki yerini alacak.

Valerien Ismael ve öğrencileri geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılarda Wout Weghorst, attığı 2 gol 4 asistle 6 gole katkı verdi ve takımını yukarıya çeken isimlerin başında geldi.

Antrenmanda sakatlanan Wout Weghorst'un ağrılarının hafiflediği ve ilk 11'de oynayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Josef de Souza ile tedavileri süren Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Dele Alli ve Welinton, Başakşehir maçında görev alamayacak.