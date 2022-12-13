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Antreponun çatısı çöktü, 2 işçi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir antreponun çatısı çöktü, iki işçi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 13:40
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Antreponun çatısı çöktü, 2 işçi yaralandı

Antreponun çatısı çöktü, 2 işçi yaralandı
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Alınan bilgiye göre olay, İskenderun'a bağlı Sarıseki Mahallesi'nde buğday depolanan özel bir firmaya ait antrepoda meydana geldi. Tırlara yükleme yapıldığı sırada antreponun çatısı bilinmeyen nedenle çöktü.

Bu sırada depoda bulunan ve yükleme yapan tır sürücüsü Mehmet B. ile kepçe operatörü Ahmet S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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