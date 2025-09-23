YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Ballıköy yaylalarında üretilen ve dünyaca ünlü bir marka haline gelen Anzer balı için sahtecilik uyarısı yapıldı.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, piyasada Anzer balı adı altında sahte ürünlerin satıldığını belirterek, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“BAL EN ÇOK SUİİSTİMAL EDİLEN ÜRÜNLERDEN BİRİ”

Türkiye’nin en değerli ve nadir bulunan ballarından biri olan Anzer balının, gerek yüksek rakımlı yaylalarda yetişen yüzlerce endemik çiçekten elde edilmesi gerekse sınırlı üretim kapasitesiyle büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Civelek, bu durumun suistimalleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Civelek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her satılan bal, Anzer balı değildir. Bal, piyasada en çok suistimal edilen ürünlerden biridir. Anzer balı almak isteyen vatandaşlarımız, mutlaka kooperatifler veya güvenilir arıcılardan alışveriş yapmalıdır. Market raflarında ya da bakkallarda gördüğünüz ballara dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu ürünlerin önemli bir kısmı Anzer balı adı altında sahte olarak satılıyor.”

PATENT VE TAKLİT TEHLİKESİ

Anzer balının sadece Türkiye’de değil, dünyada da tanınan bir marka olduğunu belirten Civelek, özellikle bazı firmaların bu popülerliği kötüye kullanarak haksız kazanç sağladığını vurguladı.

“Anzer balı üretimi yapmayan bazı firmalar, farklı şehirlerde ‘Anzer Balı Kooperatifi’ adıyla sahte üretim yapabiliyor. Ayrıca sahte patent girişimleriyle tüketiciler yanıltılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun bu tür başvuruları daha dikkatli incelemesi ve gerekli önlemleri alması şart. Aksi takdirde hem tüketici zarar görüyor hem de gerçek Anzer balının itibarı zedeleniyor” dedi.

COĞRAFİ İŞARET VURGUSU

Gerçek Anzer balının en önemli ayırt edici özelliğinin coğrafi işaret olduğunu belirten Civelek, bu konuda da tüketicileri bilgilendirdi:

“Coğrafi işareti olmayan hiçbir ürün Anzer balı değildir. Tüketiciler mutlaka ürünün üzerinde coğrafi işaretin bulunup bulunmadığını kontrol etmelidir. Bu işaret, balın Anzer yaylalarında üretildiğinin ve analizlerden geçtiğinin garantisidir. Coğrafi işaretli ballar gönül rahatlığıyla tüketilebilir.”

Civelek ayrıca, Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün coğrafi işaretli Anzer ballarının denetimlerini düzenli olarak yaptığını belirterek, “Şu ana kadar coğrafi işaretin sahtesinin yapıldığına dair bir durumla karşılaşılmadı. Bu bizim için büyük bir güvence” ifadelerini kullandı.

YILDA SADECE BİRKAÇ TON ÜRETİLEBİLİYOR

Anzer balının en önemli özelliklerinden biri de üretim miktarının sınırlı olması. Ballıköy ve çevresindeki yaylalarda yaklaşık 500’ün üzerinde endemik bitki türünden elde edilen Anzer balı, iklim koşullarına bağlı olarak yılda yalnızca birkaç ton üretilebiliyor. Bu nedenle ürün, hem yurt içinde hem de yurt dışında yüksek talep görüyor. Sınırlı üretim nedeniyle fiyatı diğer ballara göre yüksek olsa da, sağlık açısından sağladığı faydalar nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI: “SAHTEYE KANMAYIN”

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, son olarak tüm tüketicilere şu çağrıda bulundu: