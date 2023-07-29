Okumakta oldukları üniversitelerin yanında bir bölüm daha okumak isteyen öğrenciler Andolu Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi AÖF 2. üniversite kayıt tarihlerini ve AÖF kayıt ücretini araştırıyor. Peki, AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi AÖF 2. üniversite kayıt ücreti ne kadar?

AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

İkinci üniversite kayıtları en çok araştırılan konuların başında geliyor. Sınavsız ikinci üniversiteye kaydolmak isteyen öğrenciler 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi tarihleri arasında yapabilmektedir.

Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi'nin Merkezî Açık öğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bünyesinde yer alan ön lisans ve lisans programları tercih edilebilmektedir.

2022-2023 AÖF Kayıt yenileme ücreti 610 TL - 645,5 TL arası (6 derse kadar) değişmekte olup, 12 taksite kadar bölünebiliyor.