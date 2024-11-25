AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL öğrencileri için 2024-2025 eğitim dönemi başladığı günden itibaren, 1. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgeleri hakkında bilgiler hızla sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce açıklanan iş takvimine göre, AÖL 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, sınav tarihleri ve giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihle ilgili araştırmalarına hız verdi.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim döneminin 1. dönem sınavları, üç oturum halinde yapılacak. MEB tarafından duyurulan tarihler ve saatler şu şekilde:

1. Oturum: 21 Aralık 2024, Cumartesi günü, saat 10:00 2. Oturum: 21 Aralık 2024, Cumartesi günü, saat 14:00 3. Oturum: 22 Aralık 2024, Pazar günü, saat 10:00

Sınavlar, 81 ildeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB'in açıkladığı takvime göre, AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri 16 Aralık 2024 tarihinde yayımlanacak. Öğrenciler, sınav yerlerini ve diğer detayları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları da, aynı internet sitesi üzerinden 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını sorgulamak için yine TC kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapacaklar.

AÖL öğrencileri, sınav tarihleri ve giriş belgelerinin açıklanacağı tarihlerle ilgili bu bilgileri göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapabilirler.