Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavlarının yapılmasına az bir zaman kala AÖL sınavlarına girecek adaylar MEB’in açıkladığı AÖL sınav giriş belgesini ve açık öğretim lisesi sınavlarının yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

2023 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre sınavlar 3 oturum halinde Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri ise şöyle:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış şekliyle ilgili olarak bu sene Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Buna göre AÖL sınavları online (çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak.