Apart dairede esrarengiz ölüm

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apart dairesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. aşar Danışman'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 886 Sokak'taki bir apatta yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Danışman'ın uzun süredir görülmemesi üzerine çevre sakinleri durumdan şüphelendi.

Apartman sakinleri, son günlerde yaşlı adamın yaşadığı evden gelen kokuyu da fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri apart sahibinin yedek anahtarıyla kapıyı açarak içeriye girdi. Eve giren polis ekipleri Yaşar Danışman'ın hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde, yalnız yaşayan yaşlı adamın uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incele ekiplerinin apartta yaptığı incelemelerin ardından Yaşar Danışman'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

