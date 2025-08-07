Apart otelde tartışma ölümle bitti!

Mersin'in Silifke ilçesinde apart otelde çıkan sözlü tartışma sonucu bıçaklanan Emir Abakay (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 Ağustos tarihinde Atakent Mahallesi'nde konakladığı apart otelden çıkış işlemlerini yaptıran Emir Abakay ile işletme sahibinin arkadaşı Ramazan G. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Abakay bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Abakay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan Ramazan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

