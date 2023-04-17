Apartman boşluğuna düşen kadın 20 gün sonra hayatını kaybetti

Adana'da bir kadın misafirliğe gittiği apartmanın boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Apartman boşluğuna düşen kadın 20 gün sonra hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın, misafir olarak gittiği apartmanda birinci kattaki boşluktan zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Gaziantep'ten rahatsızlığı nedeniyle tedavisi için geçen ay Adana'ya gelen Gönül Tekin (60), tedavisinin ardından hastane çıkışı kardeşinin evinin bulunduğu Çarkıpare Mahallesi'ndeki apartmana gitti.

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ASANSÖRÜ KULLANAMADI

Tekin, elektrik kesintisi nedeniyle asansörü kullanamayınca merdivenlerden üst kata çıktığı sırada karanlıkta birinci kattaki boşluğu fark edemeyip zemine düştü.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Tekin, olaydan 20 gün sonra hayatını kaybetti.

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APARTMAN YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan apartman yöneticisi Numan A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tekin'in yakınları, avukatları aracılığıyla karara itirazda bulunarak, yöneticinin "olası kast ve bilinçli taksirle ölüme sebebiyet" verme suçlamasıyla yargılanmasını talep etti.

Bu arada, daha önce başka birinin aynı yerden düşerek yaralanmasına rağmen önlem alınmadığı öne sürüldü.

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