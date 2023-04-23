Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde apartman dairesinde biri kadın 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı. Yaralı kadının eski eşi O.Ü. polise teslim olup olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ifade etti.

Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu

DHA'nın haberine göre; Olay, öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Ladin Sokak’taki Yunus Apartmanı'nda meydana geldi. M.G.'nin evinden silah sesleri duyan komşuları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis M.G. ile akrabası H.E.'yi yaralı buldu. Tabancayla vurulan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan H.E., Adana'ya sevk edildi.

Olayla ilgili M.G.'nin eski eşi O.Ü. polise teslim oldu. O.Ü.'nün sorgusu devam ediyor.

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