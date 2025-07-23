Apartman dairesinde korkutan yangın

Kaynak: İHA

Çorum'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Olay, Melikgazi Mahallesi 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

aw502421-04.jpg

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, evde birinin bulunma ihtimaline karşı kapı kırılarak daireye girildi. Yapılan kontrollerde evde kimsenin olmadığı tespit edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın tamamen söndürüldü. Dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki! 'Irkçı ve mezhepçi bir anlayış'
Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki! 'Irkçı ve mezhepçi bir anlayış'
10 yaşındaki çocuk kazara akrabasını vurdu: 1 ölü
10 yaşındaki çocuk kazara akrabasını vurdu: 1 ölü
Bruce Willis’ten kötü haber... Kızı açıkladı
Bruce Willis’ten kötü haber... Kızı açıkladı
Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek göndermesi
Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek göndermesi
Apartman dairesinde korkutan yangın
Apartman dairesinde korkutan yangın