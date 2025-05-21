Apartman dairesinde patlama yaşanmıştı! Yaralı kişiden acı haber

Kaynak: AA
Apartman dairesinde patlama yaşanmıştı! Yaralı kişiden acı haber

İzmir'in Bornova ilçesinde 11 Mayıs'ta bir apartman dairesindeki patlamada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'ta, 7 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan Ertan Mavibaş (25) İzmir Şehir Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Mavibaş'ın cenazesi, işlemler için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OLAY

Bornova'da 11 Mayıs'ta 7 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından dairede yangın çıkmıştı.

Yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan E.K, R.K. ve A.V. tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, hayati tehlikesi bulunan Ertan Mavibaş ise İzmir Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, patlamanın Mavibaş'ın doğal gaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu kesmesi ve çakmağı ateşlemesi sebebiyle meydana geldiğine dair bulguların elde edildiği bildirilmişti.

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