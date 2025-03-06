Apartman girişinde silahlı saldırıya uğrayan kadın, öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre bir binadan peş peşe silah sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sesin geldiği binada yaptığı kontrolde, Yıldız Cam'ı kanlar içerisinde vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cam, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cam’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.