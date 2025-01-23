Apartman kapısına yapıştırılan ilginç yazı dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Apartman kapısına yapıştırılan ilginç yazı dikkat çekti

Eskişehir'de bir apartman kapısına, "Lütfen bina kapısını tam kapatmayın, otomatikler çalışmıyor. Zaten binada çalınacak bir şey yok" yazılı mesaj yapıştırıldı.

Hoşnudiye Mahallesi Müderris Sokak üzerinde bir apartman kapısına yazılan ilginç yazı dikkat çekti. Bina sakinleri tarafından kapıya yapıştırılan, "Lütfen bina kapısını tam kapatmayın, otomatikler çalışmıyor. Kuryelere ve bize sorun oluyor. Zaten binada çalınacak bir şey yok. En azından havalar çok soğuk olduğunda binaya sıcak bir uyku için giren minik dostlarımıza bir uykuya çok görmeyin. Burası Eskişehir. Ayrıca sevaptır" yazılı mesaj göze çarptı. Farkındalık içeren mesaj görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Öte yandan, apartmanda çalınacak bir şey olmadığı belirtilmesine rağmen bir dairenin önündeki damacanın üzerinde 100 TL bulunduğu görüldü.

Apartman kapısına yapıştırılan ilginç yazı dikkat çekti

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