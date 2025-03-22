Apartman sakinlerinin dikkatinden kaçmadı! 2 kadın tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Apartman sakinlerinin dikkatinden kaçmadı! 2 kadın tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir apartmana hırsızlık amacıyla giren 2 kadın apartman sakinlerinin dikkati sayesinde yakalandı. Kadınları bir başka ilden hırsızlık amacıyla geldikleri öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Şevkipaşa Sokak'ta çevreyi gözetleyen ve bir apartmana giren kadınlar, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, 2 şüpheli kadını yakaladı.

Kadınların başka bir ilden Kozan'a hırsızlık amacıyla geldiği belirlendi. Çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan 2 kadın, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler M.Ç. ve N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, şüpheli durumlarda anında haber veren vatandaşlara teşekkür ederken, benzer durumlarda 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Apartman sakinlerinin dikkatinden kaçmadı! 2 kadın tutuklandı

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