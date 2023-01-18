﻿Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Cebrail Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Apartmanın üst katlarında mahsur kalan 3'ü çocuk 9 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)
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