18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 20:33
Takip Et

Apartmanda çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
+
Aa
-

Cebrail Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanın üst katlarında mahsur kalan 3'ü çocuk 9 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
1
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
2
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
3
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
4
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
5
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
﻿Galatasaray 10 pini nasıl devirdi: ﻿Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
6
﻿Galatasaray 10 pini nasıl devirdi: ﻿Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿Galatasaray 10 pini nasıl devirdi: ﻿Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿Galatasaray'ın ofsayt isyanı: VAR'dan gol çıktı
7
﻿Galatasaray'ın ofsayt isyanı: VAR'dan gol çıktı
﻿Galatasaray'ın ofsayt isyanı: VAR'dan gol çıktı
﻿CHP’li Zeybek’ten seçim tarihi tepkisi ‘Erdoğan sözünü tutmadı menfaati için karar aldı’
﻿CHP’li Zeybek’ten seçim tarihi tepkisi ‘Erdoğan sözünü tutmadı menfaati için karar aldı’
﻿CHP’li Zeybek’ten seçim tarihi tepkisi ‘Erdoğan sözünü tutmadı menfaati için karar aldı’
﻿Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kiev'in silaha ihtiyacı var
﻿Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kiev'in silaha ihtiyacı var
﻿Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kiev'in silaha ihtiyacı var
﻿Kartal'da bina yangını
﻿Kartal'da bina yangını
﻿Kartal'da bina yangını
﻿Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
﻿Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
﻿Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.