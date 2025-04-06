Apartmanda el bombası paniği! Polis ekipleri harekete geçti

Kastamonu'da İsmailbey Mahallesi Taşçeşme Sokak'ta el bombası paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın içerisine bir el bombası bırakıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BİNADA EL BOMBASI PANİĞİ!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin sokağı güvenlik şeridiyle kapatmasının ardından bomba imha ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından patlamamış vaziyetteki bomba binadan alınarak götürüldü.

Polis, el bombasını binaya bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.