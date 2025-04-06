Apartmanda el bombası paniği! Polis ekipleri harekete geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Apartmanda el bombası paniği! Polis ekipleri harekete geçti

Kastamonu'da bir apartmanda el bombası bulundu. Yaşanan durum sonrası polis ekipleri alarma geçti. El bombası, ekiplerin incelemesinden sonra alınarak götürüldü. El bombasını binaya bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kastamonu'da İsmailbey Mahallesi Taşçeşme Sokak'ta el bombası paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın içerisine bir el bombası bırakıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BİNADA EL BOMBASI PANİĞİ!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin sokağı güvenlik şeridiyle kapatmasının ardından bomba imha ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından patlamamış vaziyetteki bomba binadan alınarak götürüldü.

Polis, el bombasını binaya bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
Bursa’da evin çatı katı alev alev yandı
Bursa’da evin çatı katı alev alev yandı
CHP Parti Meclisi oylaması sona erdi
CHP Parti Meclisi oylaması sona erdi
Evi yanan kadın: Evim 1 saat içinde yandı, bir şey yapamadık
Evi yanan kadın: Evim 1 saat içinde yandı, bir şey yapamadık
İrade milletin de ya egemenlik?
İrade milletin de ya egemenlik?
Merkez Bankası Ne Yapacak?
Merkez Bankası Ne Yapacak?