Apartmanda yangın paniği! Hamile kadın ve eşi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Apartmanda yangın paniği! Hamile kadın ve eşi hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 aylık hamile bir kadın ile eşi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki 5 katlı apartmanın 5'nci katında elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan Zihni Çelik ve 3 aylık hamile eşi Betül Çelik maruz kaldıkları yoğun duman sonrası hastaneye kaldırıldı. Çiftin hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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