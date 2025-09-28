Apartmandan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı üzeri İstiklal Mahallesi’nde bulunan Selçuk Apartmanı’nda yaşandı. Apartman yöneticisi, binadan ağır ve rahatsız edici bir koku gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 aydır evinde olmadığı öğrenilen Emre E.’ye ait 6. kattaki daireye yoğunlaşan ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri girdi. Evde yapılan incelemelerde kokunun buzdolabından geldiği ve içerisinde kurban et ile kan sızıntıları bulunduğu değerlendirildi.

Her ihtimale karşı bina ve asansör boşluğunda da araştırma yapan ekipler, herhangi bir olumsuz duruma rastlamadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından olay, tutanak altına alınarak ekipler bölgeden ayrıldı.

