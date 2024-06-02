Apartmanın merdiveni çöktü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Apartmanın merdiveni çöktü

Erzurum’da 5 katlı bir apartmanın merdivenleri çöktü.

Yakutiye ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir apartman, öğlen saatlerinde merdivenlerinde aniden kısmi çökme yaşadı.

Bu olay, bina sakinlerini korkuttu ve hemen itfaiye, AFAD, 112 ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bina sakinleri hızla tahliye edilirken, bazı vatandaşların korkularından dolayı merdivenleri kullanmak istemedikleri gözlendi.

Bu durumda, özellikle üst katta bulunan aileler itfaiye aracının sepetiyle indirilmek zorunda kaldı. Ayrıca, üçüncü katta bulunan bir bebek de itfaiye personeli tarafından güvenli bir şekilde aşağıya indirildi. Apartman sakinlerinin endişeli bakışları dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar, evlerindeki değerli eşyaları almak için uyarılara rağmen binaya girmeye devam etti.

Bina, doğal gaz ve elektriği kesilerek güvenlik önlemi olarak kapatıldı. Yetkililer, merdiven çökmesiyle ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara evlerine girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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