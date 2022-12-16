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Rüşvet skandalında yeni gelişme

Avrupa Birliği (AB) Başsavcısı Laura Codruta Kövesi, yeni bir yolsuzluk şüphesiyle Avrupa Parlamentosu'nun (AP) iki Yunan milletvekili Eva Kaili ve Maria Spyraki'nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 08:12
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AP’de yeni yolsuzluk iddiası: 2 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edildi

Rüşvet skandalında yeni gelişme
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Avrupa Birliği (AB) Başsavcısı Laura Codruta Kövesi, yeni bir yolsuzluk şüphesiyle Avrupa Parlamentosu'nun (AP) iki Yunan milletvekili Eva Kaili ve Maria Spyraki'nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) sular durulmuyor, AB Başsavcısı Laura Codruta Kövesi, yeni bir yolsuzluk şüphesiyle Avrupa Parlamentosu'nun (AP) iki Yunan milletvekili Eva Kaili ve Maria Spyraki'nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi’nden (OLAF) gelen raporda, parlamento ödeneklerinin yönetimi ve özellikle asistan maaşlarıyla ilgili yolsuzluk yapıldığına dair şüpheler olduğu ifade edildi.

AB Başsavcılığı, AB'nin mali çıkarlarını etkileyen suçları soruşturarak ve kovuşturarak AB vergi mükelleflerinin parasını korumak için kuruldu.

Spyraki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu ile bir euroluk bile mali anlaşmazlık yaşamadığımı göstermek için EPPO'nun (AB Savcılık Ofisi) dokunulmazlığımdan feragat etme talebini memnuniyetle kabul ediyorum, Mesele, ciddi bir kişisel sorunu olan ve (Avrupa Parlamentosu) irtibat odasında bazı devamsızlıkları olan eski bir yabancı meslektaşımın ödemesi ile ilgilidir. QatarGate ile hiçbir ilgim yok ve başka hiçbir davayla ilgim yok” dedi.

Avrupa Parlamentosu, Başsavcılığın talebini aldığını ve derhal ilgili prosedürü başlattığını bildirdi.

AP'DEKİ RÜŞVET SKANDALI

Belçika'da 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel'de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Yunan milletvekili Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Polis tarafından yapılan baskınlarda binlerce euro para ele geçirilmişti.

Avrupa Parlamentosu’nun 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan'ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) partisinden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili'ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.(AA)

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