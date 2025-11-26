Gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasına tepkiler çığ gibi büyüyor. AKP’li isimlerin bile tepki gösterdiği olaya, Avrupa’dan da tepkiler gelmeye başladı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Fatih Altaylı hakkında verilen tutuklama kararına tepki gösterdi.

Amor, "Rejimin her türlü eleştiriyi nasıl ezmeyi hedeflediğinin bir başka örneği" sözlerini sarf etti.

Amor sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımda, ‘Bu tamamen saçmalık; rejimin, Türk tarihine dair en ufak bir gönderme bile olsa, her türlü eleştiriyi nasıl ezmeyi hedeflediğinin bir başka örneği’ ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 'cumhurbaşkanını tehdit' suçu gerekçe gösterilerek 22 Haziran tarihinde tutuklanmıştı.

İLK DURUŞMADAN ERTELEME KARARI ÇIKTI

22 Haziran tarihinden bu yana Erkem İmamoğlu gibi birçok siyasi ismin de bulunduğu Silivri'de kalan Altaylı'nın ilk duruşması da tıpkı İmamoğlu gibi Silivri'de görülmüştü. O duruşmada mahkeme Heyeti, Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi ayrıca Cumhurbaşkanı avukatının katılma talebini kabul etti. Duruşma 26 Kasım tarihine, bugüne ertelendi.

Bugün ki duruşmada ise Fatin Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Altaylı elindeki dosyayı ve notları havaya fırlatarak salondan ayrıldı. Altaylı'nın tutuklu yargılanmaya devam edeceği öğrenildi. 2 yıl 8 ay yatarı olduğu ve tutuklu bulunduğu sürenin de göz önünde tutulacağı belirtildi.