APEC Liderler Zirvesi Bangkok'ta protestolarla başladı

Bu yıl Tayland'ın ev sahipliği yaptığı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) Liderleri Zirvesi, başkent Bangkok'ta başladı. Bölge ülke liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başbakan Yardımcısı Kamala Haris ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın katıldığı zirve öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Toplantıların gerçekleştirileceği Queen Sirikit National Convention Center binasının çevresi araç trafiğine kapatıldı. Zirve başlarken, başkent sokakları protestolara sahne oldu. Şehrin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen eylemlerde hükümet karşıtı sloganlar atılırken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ve Rusya’ya yönelik savaş karşıtı mesajlar verildi. Ayrıca iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu. Zirvenin düzenlendiği bölgenin yakınlarında protestocular ile güvenlik güçleri arasında tansiyonun yükseldiği görüldü.





"Dünya liderlerinin, Tayland hükümetinin halkı temsil etmediğini bilmesin isteriz"

Göstericiler Tayland'da Kral'a hakarete hapis cezası öngören 112. Maddenin kaldırılmasını, bu yasa çerçevesinde hapsedilen siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Demokrasi yanlısı aktivistler de APEC'e başkanlık eden Tayland Başbakanı Prayut'un başbakanlıktan istifa etmesini istedi. Eylemci bir grubun lideri olan 27 yaşındaki Patsaravalee Tanakitvibulpon yaptığı açıklamada, "Halkın davetli olmadığı ve sadece hükümetleri ilgilendiren gizli bir zirveyi ülkemizde istemiyoruz. Ayrıca bütün dünya liderlerinin, mevcut Tayland hükümetinin Tayland halkını temsil etmediğini bilmesin isteriz" şeklinde konuştu.





BAŞBAKAN PRAYUT UYARMIŞTI

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, çeşitli muhalif grupların eylem hazırlığı içinde olduğunu belirterek zirve öncesi Tayland halkına misafirperverlik çağrısında bulunmuştu. Hükümet karşıtı gruplar ise sosyal medya hesaplarından zirvenin iptal edilmemesi halinde protestoların devam edeceğini duyurmuştu.(İHA)