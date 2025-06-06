APO'yu kucaklayan Bahçeli'den CHP'lileri şok eden açıklamalar! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu...

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bayram günü CHP'ye yol göstermesi dikkat çekti. Bebek katili Öcalan'ı Meclis'e davet edip silah bırakma çağrısı yapan Bahçeli, CHP'ye 'Atatürk yolu'ndan gitme çağrısı geldi. Bahçeli, "CHP’nin yöneticileri ve mensuplarına Saraçhane’den çıkıp, Atatürk’ün yolunda gitmelerin tasvip ediyorum. Bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır" dedi.

Kurban Bayramı'nda siyasi liderlerden tek tek açıklama gelmeye devam ediyor. Bir süredir rahatsızlığından ötürü konuşmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Bugü ise Devlet Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ: TÜM SİYASİ PARTİ LİDERLERİ BU SÜRECİ KUCAKLAMALI

Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair, "Türkiye’nin teröre son vermesi için önemli bir süreçtir. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz. Bugünkü bayram önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Tüm siyasi parti liderleri bu süreci kucaklamalı" ifadelerini kullandı.

"SARAÇHANE’DEN ÇIKIP ATATÜRK’ÜN YOLUNDA GİTMELERİN TASVİP EDİYORUM"

Teröristbaşı Öcalan'ı meclise davet edip silah bırakma çağrısı yapan Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yol göstermesi dikkat çekti. Bahçeli, "Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmeli. CHP’nin yöneticileri ve mensuplarına Saraçhane’den çıkıp Atatürk’ün yolunda gitmelerin tasvip ediyorum. Bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır" söyleminde bulundu.

"DARBELER ANAYASASI YOK EDİLMELİ"

Yeni anayasa çalışmaları için TBMM'yi göreve çağıran Bahçeli, "TBBM’nin önemli bir görev üstlenmesi üzerine bir çalışmanın başlaması gerekiyor. Darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı siyasi isimlerinde düşünceleri alınarak yeni anayasa ihtiyacı gereklidir. İkinci olarak siyasi parti kanunları ve seçim kanunları değiştirerek ve TBMM’nin daha iyi çalışılması için bir anlayışa sokmalıdır. Bütün partiler Türkiye partisi olmalıdır" dedi.