Apple 6 yıl aranın ardından yeniden değişikliğe gidebilir! Ortalığı karıştıran iddia

Teknoloji severler ve Apple tutkunları tarafından merakla beklenen iPhone 17 Pro hakkında ilginç bir iddia gündemi atıldı. Teknoloji severlerin arasında tartışma yaratan iddiaya göre Apple yeni modelinde arka kısımdaki Apple logosunun yerini değiştirecek. Bu kritik kararın sebebiyse telefonun üst kısmına konumlandırılacak olan yeni kamera çubuğu olarak ileri sürülüyor.

Eğer bir değişiklik söz konusu olursa bu şirket tarihinde 2019’da iPhone 11 modelinden sonra logonun konumuna ilişkin gerçekleştirilecek ilk değişiklik olacak.

Öte yandan kameranın bu şekilde üst kısma konumlandırılacak olması İphone11’den bu yana yapılan en büyük değişikliklerden biri olarak telefonun tasarımında ön plana çıkan detaylardan biri.