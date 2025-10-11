Gelişen teknoloji ile birlikte kızışan rekabet ortamında yeni atılımlarla gündeme gelenApple, kullanıcı güvenliğini sağlamak gerekçesiyle başlattığı siber güvenlik ödül programını güncellemeye gitti.

Şirket, "bug bounty" (hata avcılığı) programı kapsamında belirlenen en kritik güvenlik açıklarını bulan araştırmacılara verilecek maksimum ödül miktarını 5 milyon dolara kadar çıkardığını duyurdu.

Şirket yetkilileri, yeni sistemle birlikte amaçlarının "kullanıcı güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı" hedeflemek olduğuna dikkat çekti.