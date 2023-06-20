Apple bunu yapmazsa iPhone cihazlar yasaklanacak

AB Parlamentosunda alınan bir karara göre; Apple dahil olmak üzere akıllı telefon üreten şirketler, “kolayca değiştirilebilir” bataryalar üretmek zorunda olacak.

Mevzuata göre “kolayca değiştirilebilir” terimi; özel araçlara, termal enerjiye veya solvente ihtiyaç duymadan tamir edilmesi anlamına gelecek olarak tanımlandı.

Parlamentodan gelen açıklamaya göre bu yönergenin, sürdürülebilirlik alanı düşünülerek hazırlandığı duyuruldu. Amaç ise kullanıcıların pillerini kolayca değiştirmelerini sağlamak şeklinde açıklandı. Değiştirilebilir pillerin yanı sıra, elektrikli otomobillerde kullanılanlar pillerin de geri kazandırılması hedefleneceği ifade edildi.

AB’nin koyduğu yeni hedefler arasında 2023’te yüzde 45, 2027’ye kadar yüzde 63 ve 2030’a kadar yüzde 73’lük atık taşınabilir pil toplama bulunuyor. Mevzuat; lityum, kobalt, bakır, kurşun gibi malzemeler için özel geri kazanımlar da hedefliyor.