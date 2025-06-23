Apple dan şeker hastalarına müjde

Teknoloji devi Apple, akıllı saatlerine entegre edeceği invaziv olmayan kan şekeri ölçüm özelliğiyle sağlık teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Analist Jeff Pu'nun son raporlarına göre, bu devrim niteliğindeki özellik, Apple Watch kullanıcılarıyla 2027 yılında buluşabilir. Bu gelişme, özellikle diyabet hastaları ve potansiyel risk taşıyan bireyler için büyük önem taşıyor.

Şirket, kan şekeri takibini parmak delme gibi yöntemlere ihtiyaç duymadan gerçekleştirecek bir teknoloji üzerinde 15 yılı aşkın süredir titizlikle çalışıyor. Bu uzun soluklu projenin temel hedefi, Tip 2 diyabetin erken belirtilerini tespit ederek kullanıcıları olası bir prediyabet durumuna karşı uyarmak ve sağlık profesyonelleriyle erken müdahale imkanı sunmak.

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HUAWEİ DE BENZER BİR TEKNOLOJİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Apple'ın yanı sıra, giyilebilir teknoloji pazarının önemli oyuncularından Huawei de benzer bir kan şekeri ölçüm teknolojisi üzerinde yoğun bir şekilde Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Bu durum, akıllı saatlerde sağlık özelliklerinin gelecekteki rekabette kilit bir rol oynayacağının sinyallerini veriyor.

Geliştirilmekte olan bu teknolojinin sadece diyabet hastalarının hayatını kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda milyonlarca insanın potansiyel sağlık sorunlarını erkenden fark etmesine olanak tanıyarak yaşam kalitesini artırması bekleniyor. Jeff Pu'nun tahminlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek olsa da, bu tür bir inovasyonun sağlık alanında yaratacağı etki şüphesiz çok büyük olacak.