Apple dünyası yasta: Efsanevi mühendis Bill Atkinson hayatını kaybetti

Atkinson, bilgisayarların herkes için olduğu fikrinin yayılmasına büyük katkı sağlamıştı.

Apple CEO'su Tim Cook, Atkinson'ın vefatının ardından yaptığı açıklamada, "O, yaratıcılığı, kalbi ve Mac üzerindeki çığır açan çalışmalarıyla bize sonsuza dek ilham verecek gerçek bir vizyonerdi" ifadelerini kullandı.

Wired ve Daring Fireball gibi teknoloji yayınları, Atkinson'ın hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla detaya yer verdi. Mac'ten önceki etkili Lisa bilgisayarı hakkında hazırlanan bir videoda Bill Atkinson, kendi sözleriyle Lisa'nın "bilgisayarların herkes için olduğu fikrine katkıda bulunduğunu" anlatıyordu. Atkinson'ın yenilikçi yaklaşımı, modern kişisel bilgisayarların temelini atan en önemli unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.