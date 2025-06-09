Apple dünyası yasta: Efsanevi mühendis Bill Atkinson hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Apple dünyası yasta: Efsanevi mühendis Bill Atkinson hayatını kaybetti

Apple'ın ilk dönemlerindeki en önemli mühendislerinden biri olan ve Mac'in geliştirilmesinde çığır açan çalışmalara imza atan Bill Atkinson, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Atkinson, bilgisayarların herkes için olduğu fikrinin yayılmasına büyük katkı sağlamıştı.

Apple CEO'su Tim Cook, Atkinson'ın vefatının ardından yaptığı açıklamada, "O, yaratıcılığı, kalbi ve Mac üzerindeki çığır açan çalışmalarıyla bize sonsuza dek ilham verecek gerçek bir vizyonerdi" ifadelerini kullandı.

Wired ve Daring Fireball gibi teknoloji yayınları, Atkinson'ın hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla detaya yer verdi. Mac'ten önceki etkili Lisa bilgisayarı hakkında hazırlanan bir videoda Bill Atkinson, kendi sözleriyle Lisa'nın "bilgisayarların herkes için olduğu fikrine katkıda bulunduğunu" anlatıyordu. Atkinson'ın yenilikçi yaklaşımı, modern kişisel bilgisayarların temelini atan en önemli unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.

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