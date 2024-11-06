Apple ekran teknolojisinde devrime hazırlanıyor

Apple, ekran teknolojisinde büyük bir yenilikle kullanıcılarını sevindirmeye hazırlanıyor. 2025 yılı itibariyle, Apple’ın 24 inçlik iMac ve Studio Display modellerine 90Hz yenileme hızına sahip ekranlar eklemeyi planladığı iddia ediliyor. Bir podcast üzerinden paylaşılan bilgilere göre, Apple’ın yeni teknolojiyle donatılmış ilk ürünü M3 çipli iPad Air olacak. Ardından, aynı ekran teknolojisinin 24 inç iMac ve 27 inç Studio Display modellerine uygulanması bekleniyor. Şu anda bu cihazların hepsi, standart 60Hz ekran yenileme hızına sahip.

Apple’ın Studio Display için bu yeniliği planlaması, özellikle dikkat çekici çünkü cihaz, Mart 2022’den bu yana herhangi bir güncelleme almadı. Ayrıca, bu söylentiler doğrultusunda iPad Air’ın 90Hz ekranla çıkması da öngörülüyor. Ancak, bu teknolojiye dair henüz başka bir resmi açıklama yapılmış değil.

Analistler, Apple’ın iPhone 17 serisinde 120Hz ProMotion ekranı kullanmayı planladığını belirtiyorlar, ancak şu ana kadar iPad ve Mac ekranlarıyla ilgili sadece bu iddialar gündemde. Bloomberg’in verilerine göre, 2025’in başlarında yeni iPad Air’ın piyasaya sürülmesi bekleniyor.