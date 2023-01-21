iOS 16.3 güncellemesi yayınlandı. İşte beklenen yenilikler

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, iOS 16.3 güncellemesinin getireceği yenilikler belli oldu. iPhone 14 serisinde yaşanan Acil SOS çağrılarının yanlışlıkla tetiklenmesi hatası, birçok kullanıcı için can sıkıcı olmuştu. Gelen güncelleme ile bu sorunun düzeltildiği belirtiliyor.

BEKLENEN YENİLİKLER

Apple, sorunu çözmek için yakında bir iOS güncellemesinin yayınlanacağını doğrulamıştı. iOS 16.3 ile bu sorunun ortadan kalkacağı duyuruluyor.

Müzik çalma ve CarPlay tarafından verilen isteklerle ilgili olarak Siri’de bazı sorunların yaşandığı şikayetleri de artmıştı. Şirket yeni güncelleme ile bu soruna da el atıyor. Öte yandan iOS 16.3’ün önümüzdeki haftadan itibaren içinde kademeli olarak dağılması planlanıyor.

GÜVENLİK ANAHTARI

Yeni iOS güncellemesinde sunulan bir diğer yenilik ise Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları oldu. Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları, iki faktörlü kimlik doğrulama sırasında fiziksel bir güvenlik anahtarı sunuyor. Bu güvenlik anahtarı Apple Kimliği hesabınıza başka bir güvenlik katmanı eklemenize olanak tanıyacak.